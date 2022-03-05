Кадировці захопили психоневрологічний інтернат під Києвом

Глава київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що кадировці захопили на Київщині психоневрологічний інтернат, де понад 600 пацієнтів. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

- З Бородянки надійшла інформація, що сьогодні на територію тамтешнього психоневрологічного інтернату зайшов підрозділ рашистських кадировців! Вони замінували всі підходи до інтернату й тепер звідти ведуть артилерійський вогонь по позиціях української армії.

За попередніми даними, наразі в закладі перебуває понад 500 пацієнтів. З яких, майже 100 – лежачі. Усі вони, разом із персоналом – заручники нелюдей.