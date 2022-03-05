Кременчук отримав гуманітарну допомогу з Франції, Литви, Польщі

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Кременчуку допомагають європейські та американські побратими. Про це розповів міський голова Віталій Малецький.

Вчора, 5 березня, місто отримало гуманітарний вантаж з польського міста Бидгощ: 3,5 тони необхідних людям речей. Суттєву допомогу надають нам друзі з Франції та Литви. Ці речі розподіляють між гуманітарними центрами, де перебувають біженці.

Також Кременчук чекає на гуманітарний вантаж від громади міста Лос-Анджелеса. Його вже відправили літаком, з дня на день його доставлять до Кременчука через Польщу та Львів.

- За цей тиждень ми з вами допомогли вже чотирьом тисячам людей, які їхали подалі від війни. Щиро дякую всім тим кременчужанам, які поділилися із переселенцями їжею, одягом та ліками, а також надали тимчасове житло, - сказав мер.

Нагадаємо, що центри збору допомоги знаходяться за адресою: