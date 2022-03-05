Кременчук отримав гуманітарну допомогу з Франції, Литви, Польщі

Кременчуку допомагають європейські та американські побратими. Про це розповів міський голова Віталій Малецький.
Вчора, 5 березня, місто отримало гуманітарний вантаж з польського міста Бидгощ: 3,5 тони необхідних людям речей. Суттєву допомогу надають нам друзі з Франції та Литви. Ці речі розподіляють між гуманітарними центрами, де перебувають біженці.
Також Кременчук чекає на гуманітарний вантаж від громади міста Лос-Анджелеса. Його вже відправили літаком, з дня на день його доставлять до Кременчука через Польщу та Львів.
Нагадаємо, що центри збору допомоги знаходяться за адресою: