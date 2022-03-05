«У росіян закінчуються військові ресурси, Україна переходить в контрнаступ», – Резніков

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На суходолі росіян сповільнили. Відтепер найгарячіше — у повітрі, агресор бомбардує українські міста та селища

У росіян закінчуються військові ресурси, Україна переходить в контрнаступ. Ось що сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Ворог планував знищити керівництво нашої держави і захопити обласні центри. Україна зламала ці плани.

На суходолі росіян сповільнили. Відтепер найгарячіше — у повітрі. Агресор бомбардує українські міста та селища. Атаки сипляться на неозброєне населення, житлові квартали, лікарні, храми, школи та дитячі садочки. Обстріли залізничних вокзалів під час евакуації жінок і дітей — це тактика наляканих шакалів.

Те, як мешканці протистоять окупантам в Маріуполі, Харкові, Чернігові, Херсоні, Миколаєві, Волновасі — є сьогодні взірцем для всієї України.

Люди навіть без зброї виходять щодень на акції протесту, вказують росіянам йти напрямком російського військового корабля.

Уряд України дипломатичним шляхом добивається режиму тиші та відкриття гуманітарних коридорів, щоб евакуювати мирне населення з найгарячіших точок.

Збройні сили України цілком контролюють поточну ситуацію, на деяких ділянках фронту наші підрозділи вже перейшли до контрнаступу та відтіснили росіян на початкові рубежі.

Захисники Києва успішно відбивають спроби ворога атакувати місто, наступальні угрупування противника понесли непоправні втрати.

Станом на 5 березня окупант повністю деморалізований. Українська розвідка повідомляє: у росіян закінчуються військові ресурси, — це в скорому часі неминуче спричинить тотальний логістичний колапс. Це зрозуміли солдати і офіцери у лавах окупанта, тому наразі фіксується ще більше прохань від окупантів прийняти їх у полон.