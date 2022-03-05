Ворога від кордонів області відігнали, а Кременчуцький район допомагає ЗСУ та біженцям

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 1 403

На ранковому брифінгу начальник Кременчуцької районної адміністрації Олег Лєднік повідомив, що на кордонах Полтавської області наразі немає російських військ. Колони ворога, що наближались до меж області з півночі, наші Збройні сили відтіснили. Але Кременчуцький район продовжує готуватися до оборони та відправляє допомогу військовим, що боронять Харків, Київ та Сумщину, а також цивільному населенню, яке опинилось у зоні ведення бойових дій.

Саме цим пояснюється нестача деяких видів амуніції у місцевій самообороні.

- Розгрузки, каски, інше військове спорядження наразі більше потрібні тим, хто сьогодні б’ється з ворогом та захищає Україну біля Харкова та Києва. Так само і з гуманітарною допомогою. До нас бойові дії поки не дійшли. Тому треба робити менше селфі у фейсбук, а працювати на перемогу без зайвого піару, - зауважив Олег Лєднік.

Він пояснив, що наразі військовими вивчається доцільність розміщення блокпостів та захисних споруд по Кременчуку та усьому району з метою приборкання стихійності та розбудови ефективної системи територіальної оборони з чітким централізованим підпорядкуванням. Без анархії та махновщини. Найбільша загроза вторгнення очікується з півночі, тому головна увага приділяється саме цьому напрямку.

Стихійне розміщення захисних споруд окрім нераціонального використання ресурсів заважає й руху потоку біженців до західних регіонів.

- Поліція організувала регулювання на Крюківському мосту, усі блокпости отримали команду максимально прискорити пропуск та не створювати перешкод для біженців. Не треба перевіряти кожну автівку на кожному блокпосту. Сьогодні таких заторів, як були у перші дні, вже немає, - пояснив начальник РВА.

Він нагадав, що потяг Кременчук-Ворохта сьогодні відправляється як евакуаційний. Окрім пасажирів з квитками на нього садять і без квитків у порядку черги. Для забезпечення правопорядку на час відправки на залізничному вокзалі буде посилене чергування нарядами поліції. Позавчора, 3-го березня, цим поїздом на 300 місцях виїхало 600 пасажирів.

Кременчуцька РВА координує роботу по евакуації біженців з північних регіонів та відправку туди гуманітарної допомоги. Завдяки волонтерам та мешканцям району біженці забезпечені усім необхідним. Усього за час війни район надав допомогу 2575 біженцям. Це без врахування даних від Кременчуцької ОТГ, яка їх поки не надала.

- Усі підприємства свої додаткові витрати, окрім захищених статей, погоджують з РВА. Виплата заробітних плат відноситься до захищених статей, тому жодних обмежень на ці виплати немає, - зауважив Олег Лєднік.

Він нагадав про плановий вибух на Єристовському ГЗК, який відбудеться сьогодні о 12.00 та заявив, що у районі вдалося стримати зростання цін на основні продукти харчування. Кременчуцька РВА працює над питаннями продовольчого забезпечення. Зокрема, наразі у Градизьку запускають виробництво рибних консервів та налагодили заморозку риби. Усім підприємствам харчової промисловості надається максимальна допомога.

- В цілому у районі зберігається спокійна ситуація, випадків мародерства чи розбоїв не було, диверсійних груп ворога не виявлено, - пояснив Олег Лєднік.