Яка зараз ситуація в Енергодарі, де знаходиться найбільша в Європі АЕС

Сьогодні, 08:46 Переглядів: 778

Міську владу не пустають в мерію, опалення немає, радіаційний фон у нормі

Найбільша атомна електростанція в Європі - Запорізька АЕС - після важких боїв та обстрілів промислового майданчика з артилерійської зброї 4 березня захоплена військовими силами Російської Федерації. Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України. Наразі персонал ЗАЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію.

Стан енергоблоків

Енергоблок №1: планово-попереджувальний ремонт.

Енергоблок №2: у 18.49 4 березня підключений до енергосистеми, в 19.45 навантажено до 460 МВт (ел.), наразі триває навантаження

до 750 МВт (ел.).

Енергоблок №3: відключено від мережі, проводяться роботи з розхолодження ядерної установки.

Енергоблок №4: в роботі, електрична потужність 980 МВт (ел.).

Енергоблоки №5, 6: проводиться розхолодження ядерних установок.

Змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксований, радіаційний гамма-фон знаходиться в межах нормальних показників.

Нагадаємо, російські війська обстрілювали Енергодар і розташовану в місті ЗАЕС, у результаті чого на території атомної станції почалася пожежа. Персонал станції не постраждав. Загинули троє українських військових-захисників, ще двох поранено.

Обстріли з артилерійської зброї промислового майданчика ЗАЕС пошкодили будівлю реакторного відділення енергоблока №1 ЗАЕС, на щастя, пошкодження не впливають на безпеку енергоблока.

У район розміщення майданчика сухого сховища відпрацьовано ядерного палива влучили два артилерійські снаряди. У Держатомрегулювання заявили, що ступінь пошкоджень конструкцій і систем цих ядерних установок та їх вплив на безпеку потребує додаткових оцінок за результатами ретельних обстежень спеціальними службами.

Значних пошкоджень зазнала будівля навчально-тренувального центру, розміщена безпосередньо біля промислового майданчика ЗАЕС.

Наразі оперативний персонал працює під тиском озброєних військових РФ, що захопили ЗАЕС.

У місті Енергодар відсутнє опалення та постачання гарячої води у зв'язку з пошкодженням теплотраси, що йде від ЗАЕС до міста, під час запеклих боїв захисників ЗАЕС із російськими окупантами. Тривають ремонтні роботи. Роботи ускладненні через множинні пошкодженням теплотраси.

Також Енергодарська міська рада поінформувала, що 5 березня о 8.00 міська влада у повному складі прийшла на роботу, але потрапити в будівлю мерії не змогла. Окупанти замкнули двері.

Будемо організовувати інше місце для роботи, щоб організовувати життєдіяльність Енергодара в умовах окупації. Попри все Енергодар був і лишається Україною. Навіть коли ми в ізоляції, - йдеться у повідомленні міськради.