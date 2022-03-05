Для швидкого пошуку інформації по Україні у часи війни створили сайт

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 367

Для швидкого та легкого пошуку інформації по Україні у часи війни створили сайт. На ньому можна знайти новини різних міст, корисні лінки, інструкції, правила безпеки.

Якщо ви бачите, що сюди можна додати якусь важливу інформацію по своєму місту або десь бачите нерелевантну інформацію - натискайте на «Я ЗНАЮ, ЩО ПОКРАЩИТИ АБО ДОДАТИ» внизу сторінки, - мовиться на сайті.

Домен - https://viyna.net/. У разі нагальних ситуацій пишіть @janedvd