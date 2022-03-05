Російські виродки взяли в заручники жителів Гостомеля, стріляють по цивільних авто

Сьогодні, 08:22 Переглядів: 0

Про це повідомляє телеграм-канал ЗСУ

Окупанти вдаються до злочинних методів війни. Про них повідомляє телеграм-канал ЗСУ:

Російські виродки взяли в заручники цивільне населення в Гостомелі, якщо у вас є будь-яка інформація про розміщення окупаційних військ РФ в цьому районі - негайно надсилайте у наш бот @ne_nashi_bot Від вас залежить життя людей.

У попередньому дописі йдеться, що окупанти обстріляли цивільний автомобіль із шістьма людьми. Це сталося у смт Ворзель Бучанського району. Військові з колони техніки окупантів, позначеної буквою V, з танкових кулеметів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілу загинули жінка та 17-річна дівчина. Ще четверо людей зазнали осколкових поранень. Про це повідомляє офіс генпрокурора України.

Раніше повідомлялося про обстріл на автодорозі Чернігівщини, влучили по цивільному авто.