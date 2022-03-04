У Світловодську запускають консервний завод: шукають автоклави

Сьогодні, 18:09 Переглядів: 509

У Світловодську рибопромислове підприємство «Дніпровське» на базі місцевого ресторану «Бренд» запускає консервне виробництво. Однак, сировини мають більше, ніж потужностей. Про це повідомляє видання кіровоградщини Гречка.

Рибопромисловці закликають долучатися до ініціативи та організовувати мінівиробництва на базі їдалень або ресторанів. Рибу та банки об‘ємом 0.3, 0.5 та 1 л для консервування нададуть. Наразі необхідні автоклави для технологічної обробки.