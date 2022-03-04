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Як працюють медики Полтавщини у воєнний час

Сьогодні, 18:23 Переглядів: 175

Скосовані лише планові операції Під звуки сирен наші медики проводять операції та чують перші крики новонароджених

Медики Полтавщини не лише приймють поранених із Сумщини та Харківщини, надають допомогу переселенцям, вони ж забезпечують і безперебійну роботу медицини області. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. 

- Це вже подвиг медиків, що лікарні Полтавщини під час війни працюють у штатному режимі. Надається невідкладна допомога усім, хто її потребує. В умовах воєнних дій скасована лише планова госпіталізація. Але навіть вакцинація від COVID-19 іде за графіком.

І головне. З 24 лютого в Полтавському перинатальному центрі народилися 68 дітей, 17 із них у переселенців. Робота не припиняється навіть під звуки сирени повітряної тривоги. Так, у цих умовах була виконана складна операція та народилася дитина, - повідомив Дмитро Лунін. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: медицина Полтавщина
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