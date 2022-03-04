Як працюють медики Полтавщини у воєнний час

Медики Полтавщини не лише приймють поранених із Сумщини та Харківщини, надають допомогу переселенцям, вони ж забезпечують і безперебійну роботу медицини області. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

- Це вже подвиг медиків, що лікарні Полтавщини під час війни працюють у штатному режимі. Надається невідкладна допомога усім, хто її потребує. В умовах воєнних дій скасована лише планова госпіталізація. Але навіть вакцинація від COVID-19 іде за графіком.

І головне. З 24 лютого в Полтавському перинатальному центрі народилися 68 дітей, 17 із них у переселенців. Робота не припиняється навіть під звуки сирени повітряної тривоги. Так, у цих умовах була виконана складна операція та народилася дитина, - повідомив Дмитро Лунін.