Ще один трофейний танк на Полтавщині забрали до українського війська

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На Півночі Полтавщини вдалося захопити ще один російський танк до українського війська. Про це повідомили в Полтавській ОДВА.

- Плюс ще один російський танк до українського війська, північ Полтавщини, - повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.