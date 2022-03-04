Список потреб для українських захисників станом на 4 березня

Список потреб для захисників станом на 4 березня. Збір проводять у штабі ГО АТО-Майдан-Кременчук (вул. Миколаївська, 1-А). Контактний номер телефону: 066-651-0691, 066-651-06-90, 066-651-0703
Картка для перерахунку коштів: 5167 8032 2205 1638 (Прокопець Сергій)
Потрібно на вчора:
ІНСТРУМЕНТИ та ЗАПЧАСТИНИ:
аккумулятори до авто/техніки (75 -190 А.ч),
набори інструментів,
сокири,
лопати,
кувалди,
отвертки,
плоскогубці
БУДМАТЕРІАЛИ:
ЇЖА/ВОДА: все (не скло):
вода бутильована,
печиво,
цигарки,
чай/кава,
печиво,
інше, що довго зберігається.
АМУНІЦІЯ та ОДЯГ:
ПОБУТОВА ХІМІЯ:
- мило,
- шампуні,
- санітайзери,
- дитячий крем
ЛІКИ: турнікети, бандажі, кровоспинні ліки, протипростудні, протизапальні
ПРЕДМЕТИ ПОБУТУ: пластикові тарілки(не одноразові)/лотки, виделки та ложки, павербанки, батарейки/акумулятори, ліхтарі (ручні/на голову)
ПММ: Дизель, бензин, газ (в побутових балонах), двохтактне масло, масло WD-40 ІНШЕ: спальні мішки, каремати , пляшки для води на 5 літрів.
ДОКЛАДНІШЕ ІНСТРУМЕНТИ та ЗАПЧАСТИНИ:
1. Акумулятори 12В 75 А, для ГАЗ 66 - 10 шт.
2. Перемички із клемами для МАЗ - багато
3. Запасний ланцюг (цепь) для бензопили – 3 шт.
4. Маска зварювальника (хамелеон) - 1 штука
5. Болгарка, діаметр 125 мм – 1 штука
6. Круги для болгарки, діаметр 125 мм X 1.6 – 10 шт
7. Зварювальний апарат інвертор – 1 штука
8. Маска для зварювальника – 1 штука
9. Перчатки зварювальника – 1 штука
10. Електроди діаметром в 3 мм – 2 шт
11. Перчатки робочі – 50 пар
12. Переноска, 50 метрів – 2 штуки
13. Дизель-генератор, 5 квт – 3 штуки
14. Набір інструментів – 2 комплекта
15. Каремати – 30 штук
16. Спальні мішки – 30 штук
19. Скотч жовтого кольору/різнокольорові – багато
20. Ліхтарики (на голову) – 10 штук
21. Павербанки
22. Розетки наружні – 10 штук
23. Вилки – 5 штук
24. Ел. тройнік – 10 штук
ЇЖА/ВОДА:
1. Все, що довго зберігається (не скло, типу мівіни та субліматів)
2. Фасовані крупи та консерви
3. Цигарки
4. Сухпаї 5. Сіль, цукор
6. Цукерки-батончики (типу снікерс)
7. Печиво
8. Вода бутильована
МЕДИЦИНА:
1. Турнікети (будь-які)
2. Бандажі
3. Анальгін
4. Біфрен
5. Декса-Про
6. Дексалгін (бажано в ампулах)
7. Дексаметазон (багато)
8. Дімедрол (ампули+розчин)
9. Дінастат
10. Німісіл
11. Німід
12. Налгезін
13. Мебікар
14. Перекис водню (перекись водорода)
15. Зеленка
16. Хлоргексідин
17. Перевязувальні матеріали (бинти, вата)
18. ШПРИЦІ (будь-які, всі не зайві)
19. Фізрозчини (в пластикових ємностях)
20. Корвалмент
21. Валокардін
22. Алмагель
23. Панкреатин
24. Омез
25. Протипростудні/противірусні (будь-які)
26. Кровоспинні засоби (все)
ОДЯГ, ПРЕДМЕТИ ПОБУТУ:
1. форма-камуфляж, розгрузка, плитоноски, підсумки на магазини, військовий одяг, шкарпетки, термобілизна
2. корсети для поясниці
2. рюкзаки
6. ПОСУД (тарілки, чашки) залізний/пластиковий (не одноразовий)
7. ліхтарики з батарейками, годинники електронні,
ПММ: - Дизель/БЕНЗИН АІ-95 – багато - Масло для 2-тактного двигуна – 30 літрів - Газ (в побутових балонах) - WD-40
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