Список потреб для українських захисників станом на 4 березня

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Список потреб для захисників станом на 4 березня. Збір проводять у штабі ГО АТО-Майдан-Кременчук (вул. Миколаївська, 1-А). Контактний номер телефону: 066-651-0691, 066-651-06-90, 066-651-0703

Картка для перерахунку коштів: 5167 8032 2205 1638 (Прокопець Сергій)

Потрібно на вчора:

Квадрокоптери – 3 штуки

Біноклі – 3 штуки

Рації – 20 штук

Тепловізори – 2 штуки

ІНСТРУМЕНТИ та ЗАПЧАСТИНИ:

аккумулятори до авто/техніки (75 -190 А.ч),

набори інструментів,

сокири,

лопати,

кувалди,

отвертки,

плоскогубці

БУДМАТЕРІАЛИ:

мішки,

дерев’яні піддони,

розетки,

вилки,

вимикачі,

переноски,

трійники,

автомат-коробка,

БУРЖУЙКИ (!),

араматура,

гвіздки 100*150*

ЇЖА/ВОДА: все (не скло):

вода бутильована,

печиво,

цигарки,

чай/кава,

печиво,

інше, що довго зберігається.

АМУНІЦІЯ та ОДЯГ:

плитоноски,

підсумки,

камуфляж,

термобілизна,

шкарпетки,

шльопанці гумові

ПОБУТОВА ХІМІЯ:

- мило,

- шампуні,

- санітайзери,

- дитячий крем

ЛІКИ: турнікети, бандажі, кровоспинні ліки, протипростудні, протизапальні

ПРЕДМЕТИ ПОБУТУ: пластикові тарілки(не одноразові)/лотки, виделки та ложки, павербанки, батарейки/акумулятори, ліхтарі (ручні/на голову)

ПММ: Дизель, бензин, газ (в побутових балонах), двохтактне масло, масло WD-40 ІНШЕ: спальні мішки, каремати , пляшки для води на 5 літрів.

ДОКЛАДНІШЕ ІНСТРУМЕНТИ та ЗАПЧАСТИНИ:

1. Акумулятори 12В 75 А, для ГАЗ 66 - 10 шт.

2. Перемички із клемами для МАЗ - багато

3. Запасний ланцюг (цепь) для бензопили – 3 шт.

4. Маска зварювальника (хамелеон) - 1 штука

5. Болгарка, діаметр 125 мм – 1 штука

6. Круги для болгарки, діаметр 125 мм X 1.6 – 10 шт

7. Зварювальний апарат інвертор – 1 штука

8. Маска для зварювальника – 1 штука

9. Перчатки зварювальника – 1 штука

10. Електроди діаметром в 3 мм – 2 шт

11. Перчатки робочі – 50 пар

12. Переноска, 50 метрів – 2 штуки

13. Дизель-генератор, 5 квт – 3 штуки

14. Набір інструментів – 2 комплекта

15. Каремати – 30 штук

16. Спальні мішки – 30 штук

19. Скотч жовтого кольору/різнокольорові – багато

20. Ліхтарики (на голову) – 10 штук

21. Павербанки

22. Розетки наружні – 10 штук

23. Вилки – 5 штук

24. Ел. тройнік – 10 штук

ЇЖА/ВОДА:

1. Все, що довго зберігається (не скло, типу мівіни та субліматів)

2. Фасовані крупи та консерви

3. Цигарки

4. Сухпаї 5. Сіль, цукор

6. Цукерки-батончики (типу снікерс)

7. Печиво

8. Вода бутильована

МЕДИЦИНА:

1. Турнікети (будь-які)

2. Бандажі

3. Анальгін

4. Біфрен

5. Декса-Про

6. Дексалгін (бажано в ампулах)

7. Дексаметазон (багато)

8. Дімедрол (ампули+розчин)

9. Дінастат

10. Німісіл

11. Німід

12. Налгезін

13. Мебікар

14. Перекис водню (перекись водорода)

15. Зеленка

16. Хлоргексідин

17. Перевязувальні матеріали (бинти, вата)

18. ШПРИЦІ (будь-які, всі не зайві)

19. Фізрозчини (в пластикових ємностях)

20. Корвалмент

21. Валокардін

22. Алмагель

23. Панкреатин

24. Омез

25. Протипростудні/противірусні (будь-які)

26. Кровоспинні засоби (все)

ОДЯГ, ПРЕДМЕТИ ПОБУТУ:

1. форма-камуфляж, розгрузка, плитоноски, підсумки на магазини, військовий одяг, шкарпетки, термобілизна

2. корсети для поясниці

2. рюкзаки

6. ПОСУД (тарілки, чашки) залізний/пластиковий (не одноразовий)

7. ліхтарики з батарейками, годинники електронні,

ПММ: - Дизель/БЕНЗИН АІ-95 – багато - Масло для 2-тактного двигуна – 30 літрів - Газ (в побутових балонах) - WD-40