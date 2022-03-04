Як голівудські актори та відомі співаки підтримують Україну

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 343

Голівудські актори та відомі співаки підтримують Україну. Про це йдеться на офіційному каналі у телеграмі Ukraine NOW, який повідомляє про події у країні.

Зіркове подружжя Міла Куніс та Ештон Катчер записали відео, де Міла сказала, що вона пишається бути українкою, а її чоловік додав, що пишається бути одруженим з українкою. Пара планує пожертвувати 3 мільйони доларів на гуманітарну допомогу Україні. Крім того, вони самі збирають кошти для того, щоб передати їх Україні. Йдеться про 30 мільйонів доларів.

Також нас підтримали зірки кінематографа Райан Рейнольдс та його дружина Блейк Лайвлі, перерахувавши 1 млн доларів на допомогу українським біженцям, які рятуються від війни після російського вторгнення.

Під час церемонії вручення іменної зірки на Алеї слави зірка Шерлока Бенедикт Камбербетч у своїй промові висловив підтримку українцям, назвавши російське вторгнення «ідіотизмом». А Майкл Дуглас, американський актор та продюсер, висловив підтримку символічним елементом костюма.

Джеред Лето підтримував нас у 2014 році під час промови, коли отримував Оскар та підтримує сьогодні. У свою чергу Фронтмен The Rolling Stones Мік Джаггер та один із легендарних «бітлів» Пол Маккартні продемонстрували свою підтримку Україні та закликали допомагати українцям у важкі часи російської агресії.