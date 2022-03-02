Бійці 92 бригади потребують коптери та генератор

Для військових 92 бригади необхідно: медикаменти, бинти, квадракоптери, дизельні генератори.
Допомогу приносьте до Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше військкомат).
Контактна особа 068-909-11-99 (Іван).
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).