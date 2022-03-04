У Мелітополі тисячі людей знову вийшли на мітинг проти російської окупації

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Такі мітинги у місті проходять четвертий день поспіль

Мелітопольці о 12:00 зібралися на площі Перемоги, попри заборону російських окупантів. Учасники мітингу пройшлися проспектом з державними прапорами. Місцеві жителі співали патріотичні пісні та скандували заклики до ворога: «Окупанти, додому», «Слава Україні», «Мелітополь – Україна», «Путін х*йло», «Мелітополь вставай», «Слава Україні! Героям Слава!».

Поряд із площею російські військові організували роздачу продуктів – сюжети про це напередодні з’явилися в російських ЗМІ. У відповідь активісти з національними прапорами і плакатом із написом «Убийцы на…й пошли вон» стали навпроти російських військових та скандували «Позор», «Мало, падла, земли? Осваивай тундру!».

Такі акції проти російської окупації тривають по всій Запорізькій області.

Сьогодні зранку ходу із національними прапорами провели мешканці окупованого Приморська Запорізької області.

А у Херсоні люди вийшли протестувати з українськими прапорами проти фейкової гуманітарної допомоги путіна.

Укранці на окупованих територіях продовжують боротися усіма доступними засобами.