Сергiй Кулясов
"Расстрельные списки" известных кременчужан появились на сайте, который связывают с местной властью.
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Рада ООН з прав людини схвалила розслідування порушень у війні РФ проти України

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 33

 

Проти цього рішення проголосували лише дві країни – сама Росія та Еритрея (Африка)

Рада ООН з прав людини у п'ятницю, 4 березня більшістю голосів підтримала резолюцію, яка засуджує порушення прав людини, скоєних після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, та створює комісію для їх розслідування. 

- Наш спільний обов’язок - забезпечити підзвітність, зобов’язавши документувати та перевіряти злочини Росії та ідентифікувати винних, - заявила посол України в ООН в Женеві Євгенія Філіпенко перед початком голосування.

Початок розслідування підтримали 32 з 47 держав-членів Ради. Лише дві країни - Росія та Еритрея проголосували проти, 13 утрималися, зокрема й Китай.

Росія заперечує напади на мирних громадян в Україні, а її делегат Євген Устинов заявив у Раді, що прихильники резолюції «будуть використовувати будь-які засоби, щоб звинуватити Росію в подіях в Україні».

0
Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти ООН порушення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх