Рада ООН з прав людини схвалила розслідування порушень у війні РФ проти України

Рада ООН з прав людини у п'ятницю, 4 березня більшістю голосів підтримала резолюцію, яка засуджує порушення прав людини, скоєних після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, та створює комісію для їх розслідування.
Початок розслідування підтримали 32 з 47 держав-членів Ради. Лише дві країни - Росія та Еритрея проголосували проти, 13 утрималися, зокрема й Китай.
Росія заперечує напади на мирних громадян в Україні, а її делегат Євген Устинов заявив у Раді, що прихильники резолюції «будуть використовувати будь-які засоби, щоб звинуватити Росію в подіях в Україні».
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