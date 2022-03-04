Рада ООН з прав людини схвалила розслідування порушень у війні РФ проти України

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Проти цього рішення проголосували лише дві країни – сама Росія та Еритрея (Африка)

Рада ООН з прав людини у п'ятницю, 4 березня більшістю голосів підтримала резолюцію, яка засуджує порушення прав людини, скоєних після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, та створює комісію для їх розслідування.

- Наш спільний обов’язок - забезпечити підзвітність, зобов’язавши документувати та перевіряти злочини Росії та ідентифікувати винних, - заявила посол України в ООН в Женеві Євгенія Філіпенко перед початком голосування.

Початок розслідування підтримали 32 з 47 держав-членів Ради. Лише дві країни - Росія та Еритрея проголосували проти, 13 утрималися, зокрема й Китай.

Росія заперечує напади на мирних громадян в Україні, а її делегат Євген Устинов заявив у Раді, що прихильники резолюції «будуть використовувати будь-які засоби, щоб звинуватити Росію в подіях в Україні».