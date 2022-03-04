ЗСУ захопили у ворога трофеїв більше, ніж отримало від українського ОПК за 8 років

До Збройних сил України в ролі трофеїв надійшло дуже багато техніки окупаційних військ. За час війни бронемашин і танків ЗСУ отримали більше, ніж від українського ОПК за 8 років. Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook.
- Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами до РСЗО, якими окупанти обстрілюють українські мирні міста.
До Збройних Сил у якості трофеїв поступило чи не більше танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК, – говориться у повідомленні.
Резніков наголошує, що усі ці снаряди повернуться у бік ворога.
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