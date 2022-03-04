На кордоні з Полтавською областю формуються колони ворожої техніки

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З Полтавщини вже відправили близько 200 тонн гуманітарної допомоги на Харківщину та Сумщину

На кордоні Полтавської області (на межі з Сумщиною) формуються колони ворожої техніки. Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, наші військові про це знають і готуються боронитися.

Супермаркети Полтавщини оновлюють логічничні ланцюги постачання, бо вони здебільшого співпрацювали з партнерами з Київської та Харківської областей. Зараз магазини укладають угоди з іншими компаніями та виробництвами щодо постачання продуктів. Протягом двох діб робота по всіх групах товарів має бути налагоджена.

З Полтавщини вже відправили близько 200 тонн гуманітарної допомоги на Харківщину та Сумщину. 4 березня планують сформувати гуманітарний конвой для Сумської області (100 тонн продуктів, води, засобів гігієни та одягу).

У Полтавську область офіційно приїхало 3 500 біженців, велика кількість людей проходить транзитом. Деякі самостійно знаходять собі житло або їдуть до родичів, тож кількість переселенців може бути більшою. Дмитро Лунін закликав допомагати тим, хто приїжджає до області.