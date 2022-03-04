Скільки людей та техніки вже втратила Росія
Сьогодні, 09:18
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Знищили 939 бойових броньованих машин
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 березня:
- особового складу - 9166 осіб,
- танків ‒ 251 од,
- бойових броньованих машин ‒ 939 од,
- артилерійських систем – 105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 18 од,
- літаків – 33 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 од,
- автомобільної техніки - 404 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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