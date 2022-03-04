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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Замість закриття неба США може надати повітряну допомогу

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 223

Американські сенатори із групи підтримки України намагаються переконати Президента США Джо Байдена надати Україні гуманітарну повітряну допомогу. Це має врятувати українські міста, які знаходяться в облозі, а також стримати авіаудари Путіна

2 березня сенатор Марко Рубіо надіслав лист Президенту США Джо Байдену із проханням терміново надіслати літаки із гуманітарною допомогою до українських міст, які знаходяться під російською блокадою. У США є критики цієї пропозиції через страх загострення конфлікту з Російською Федерацією. Сенатор Рубіо запропонував мінімізувати ризики ескалації шляхом встановлення прямої телефонної лінії між Департаментом оборони США та Міністерством оборони РФ, а також залученням третьої держави - Ватикану, Ізраїлю чи будь-якою іншої країни, яка не входить до НАТО та не пов’язана з Росією.

3-го березня із зверненням надати гуманітарну повітряну допомогу Україні у Сенаті виступив і лідер парламентської більшості Дік Дурбін.

Раніше США надавали гуманітарну повітряну допомогу Грузії. У 2008 році американські літаки прибули до Тбілісі, щоб стримати просування Путіна всередину країни. Присутність літаків США є запобіжником від обстрілів території, на якій вони знаходяться. 

Для надання гуманітарної повітряної допомоги потрібно рішення Президента США Джо Байдена та виділення коштів із бюджету. Раніше Президент США пообіцяв 6,4 млрд доларів у якості безпекової, гуманітарної та економічної допомоги для України та країн НАТО, які допомагають Україні. Виділення цих коштів планується у рамках урядового фінансового законопроєкту, який Сенат пропонує розглянути тільки 11 березня. Для негайного виділення коштів сенатор Рубіо вніс окремий законопроєкт, за який пропонується проголосувати позачергово. 

Українці та американці почали засипати сенаторів коментарями у Twitter, щоб змусити США негайно надати  гуманітарну повітряну допомогу. Переходьте за посиланням, щоб долучитися до #SafeAirlfitUkraine.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: війна США Путин против украинского народа
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