У Житомирі ракета зруйнувала пів школи (додано)

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Вранці 4 березня у Житомирі російські загарбники нанесли удар по школі №25. Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин. Фактично половина школи зруйнована.

Дані щодо жертв і постраждалих уточнюється, буде трохи пізніше. Йдуть рятувальні роботи.

Додано:

Унаслідок обстрілу та потрапляння боєприпасу у школу по вул. Мала Бердичівська сталося руйнування в будівлі без послідуючого горіння. Попередньо жертв та постраждалих немає. Евакуювали п'ятеро людей. Від ДСНС залучали 40 осіб та 5 одиниць техніки.