Список аптек де у Кременчуці та районі можна придбати інсулін

Сьогодні, 19:57 Переглядів: 529

Міністерство охорони здоров'я України опублікував список аптек, де на сьогодні є інсулін. Перелік аптек можна переглянути за посиланням. Список постійно оновлюється та поповнюється. Перед тим як звернутись до найближчої до вас аптеки, варто зателефонувати до неї, щоб дізнатися години її роботи та уточнити наявність інсуліну.

Перелік аптек Полтавщини, які мали інсулін для дітей та дорослих станом на 3-є березня:



