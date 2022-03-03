Список аптек де у Кременчуці та районі можна придбати інсулін

Міністерство охорони здоров'я України опублікував список аптек, де на сьогодні є інсулін. Перелік аптек можна переглянути за посиланням. Список постійно оновлюється та поповнюється. Перед тим як звернутись до найближчої до вас аптеки, варто зателефонувати до неї, щоб дізнатися години її роботи та уточнити наявність інсуліну.
|Назва аптеки
|Адреса
|Аптека № 270
|м.Полтава, вул.Грушевського Михайла, 19
|аптека № 1
|м.Полтава, вул.Героїв Чорнобильців, 1
|аптечний пункт № 5
|м.Полтава, провул.Рибальський, 10-В, 3-я міська клінічна поліклініка м.Полтави, 1-й поверх
|аптечний пункт № 7
|м.Полтава, вул. О. Гончара, 27-А, 1-а міська клінічна лікарня, 1-й поверх
|аптечний пунк №8
|м.Полтава, вул.Монастирська, 7-А, 2-а міська клінічна лікарня м.Полтави, поліклінічне відділення, 1-й поверх
|аптечний пункт № 14
|Полтавська обл., м.Лубни, вул.Льва Толстого, 18-А, Комунальна Лубенська ЦМЛ
|аптечний пункт № 15
|Полтавська обл., Миргородський р-н, смт Шишаки, вул.Легейди, 50, КНП "Шишацька лікарня планового лікування" Шишацької селищної ради Полтавської області
|аптечний пункт № 17
|Полтавська обл., Кременчуцький р-н, смт Козельщина, вул.Монастирська, 20, КНП "Козельщинська ЦРЛ" Козельщинської районної ради Полтавської області
|аптечний пункт № 18
|Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, 149а, прим.№103, КНП "Миргородський міський ЦПМСД" Миргородської міської ради Полтавської області
|аптечнийй пункт № 22
|Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Диканька, вул.Медична, 42, КНП "Диканська лікарня планового лікування" Диканської районної ради
|аптечнй пункт № 25
|Полтавська обл., Миргордський р-н, м.Лохвиця, вул.Незалежності, 4, прим.22, КНП "Лохвицька міська лікарня"
|аптека № 4
|м.Полтава, вул. А. Кукоби, 33
|аптека № 3
|м.Полтава, вул. Соборності, 73/1
|аптека 197
|м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 37
|Аптека № 2
|м.Полтава, вул.Сковороди, 1/3
|Аптечний пункт № 3 ЦРА № 250
|м.Полтава, вул. Стрітенська, 58-А, КНП "Полтавська центральна районна клінічна лікарня" Полтавської районної ради
|аптечний пункт № 14
|Полтавська обл., Лубенський р-н, смт Чорнухи, вул. Мележика, 2, КНП "Чорнухинська районна лікарня" ЧРР Полтавської області
|аптека № 35
|м.Полтава, площа Слави, 5
|аптека № 7
|Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 101
|аптека 19
|Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Приходька Івана, 15
|аптека № 6
|Полтавська обл., Миргородський р-н, м.Гадяч, вул.Полтавська, 27, прим.4
|аптека № 10
|Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, 84
|аптека № 21
|Полтавська обл., м.Миргород, вул.Воскресінська, 2, прим.11
|аптека № 34
|Полтавська обл., Лубенський р-н, м.Гребінка, вул.Магістральна, 98
|аптека № 22
|Полтавська обл., Лубенський р-н, м.Пирятин, майдан Незалежності, 15
|аптека № 12
|Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м.Глобине, вул.Центральна, 226в
|аптека № 31
|Полтавська обл., Миргородський р-н, смт Шишаки, вул.Небесної сотні, 7
|аптека № 33
|Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с.Великі Кринки, вул.Незалежності, 112-А
|аптека № 11
|Полтавська обл., Полтавський р-н, м.Карлівка, вул.Полтавський шлях, 42/2Г
|Аптека № 25
|Полтавська обл., Миргородський р-н, м.Лохвиця, вул.Героїв України, 14
|аптека № 24
|Полтавська обл., Лубенський р-н, м.Хорол, вул.Кременчуцька, 1А
|аптека № 27
|Полтавська обл., Миргородський р-н, м.Заводське, вул.Шкільна, 15-А
|аптечний пункт № 11
|м.Полтава, провул.Рибальський, 10в, КП "3-я міська клінічна поліклініка Полтавської міської ради"
|аптечний пункт № 14
|м.Полтава, пров.Рибальський, 10-В, поліклініка №3, 1-й поверх
|аптечний пункт № 4/4
|м.Полтава, вул.Залізна, 17, КП "4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради"
|аптека № 5
|м.Полтава, вул.Івана Мазепи, 36
|аптека № 1
|м.Полтава, вул.Європейська, 28Н
|аптека № 1
|м. Полтава, вул. Пушкіна, 145
|аптечний пункт № 6
|Полтавська обл., Лубенський р-н, м. Хорол, вул. Полонського, 34
|аптека № 2
|м. Полтава, вул. Грушевського, 6
|аптека № 23
|м.Полтава, вул.Героїв АТО, 118а
|аптека № 6
|Полтавська обл., м.Зіньків, вул.Воздвиженська, 35
|аптека № 3
|Полтавська обл., м.Хорол, вул.1Травня, 13, прим.2
|аптека № 16
|Полтавська обл., Зіньківський р-н, смт Опішня, вул.Перемоги, 2а
|аптека № 25
|Полтавська область, Зіньківський район, смт Опішня, вул. П.Мирного, 47
|аптека № 18
|Полтавська обл., смт Шишаки, вул.Павлика, 2Б
|Аптека № 1 ПОДОРОЖНИК мережа аптек
|м.Полтава, вул.Гоголя, 26
|аптечний пункт № 21
|Полтавська обл., м.Зіньків, вул.Петровського Івана,21, КНП "Зіньківська ЦРЛ" Зіньківської районної ради Полтавської обл
|аптека № 32
|м.Полтава, вул.Бідного О, 16, прим.4
|аптека № 14
|м.Полтава, вул.Пушкіна, 59
|Аптека № 36
|м.Полтава, вул. Європейська, 104
|Аптека № 38
|м.Полтава, вул.Шевченка, 37
|Аптека № 41
|м.Полтава, вул. І. Мазепи, 3
|Аптека № 45
|м.Полтава, вул.Великотирновська, 35/2
|Аптека № 46
|м.Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
|Аптека № 47
|м.Полтава, вул.Чураївни, 3/2
|Аптека № 55
|м.Полтава, вул. Європейська, 60-А
|Аптека № 77
|м.Полтава, вул.Зіньківська, 4а
|аптека № 1
|Полтавська обл., м.Кременчук, квартал 274, 4
|аптечний пункт № 2
|Полтавська обл., м.Кременчук, пр-т Полтавський, 40, КНМП "Кременчуцька ЦРЛ" КМР Кременчуцького р-ну Полтавської області
|аптечний пункт № 5
|Полтавська обл., м.Кременчук, пр-т Лесі Українки, 80, КНМП " Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"
|аптечний пункт № 7
|Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Павлова, 16, КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня"
|аптечний пункт № 8
|Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Павлова, 2, КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"
|аптечний пункт № 11
|Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Івана Мазепи, 26, КНМП "ЦПМСД №1" м.Кременчука
|аптека № 8
|м.Полтава, вул.Європейська, 68
|аптека № 1
|Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Європейська, 41
|Аптечний пункт № 1
|Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Чутове, вул.Полтавський Шлях, 23, КНП "Чутівська центральна лікарня"
|аптечний пункт № 7
|Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Машівка, вул.Незалежності, 112-В, КНП "Машівська лікарня" Машівської селищної ради Полтавської області, стаціонарний корпус
|аптека № 23
|Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Нові Санжари, вул.Шевченка, 20/15
|аптека № 2
|Полтавська обл., м.Кременчук, пр-т Свободи, 134/1
|аптека № 3
|Полтавська обл., м.Кременчук, пр-т Свободи, 31
|аптека № 5
|Полтавська обл., м.Миргород, вул.Воскресінська, 9
|аптека № 4
|Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Котельва, вул.Полтавський шлях, 213-а
|аптека № 32
|Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м.Глобине, вул.Володимирівська, 222-Д
|аптечний пункт № 5
|Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м.Горішні Плавні, вул.Миру, 10-А, КНП "ЦПМСД м.Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області"
|Аптечний пукнт № 3
|Полтавська обл., Миргородський р-н, смт. Велика Багачка, вул. Каштанова, 21, КНП "Великобагачанська ЦЛ" Великобагачанської селищної ради Полтавської області
|аптечний пункт № 21
|Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Правобережна, 50, Медичний центр ТОВ ФІРМА "ЕСКУЛАП"
|аптека № 2
|Полтавська обл., м.Горішні Плавні, вул.Миру, 9
|аптека № 30
|Полтавська обл., м.Кременчук, пр-т Лесі Українки, 74
|аптека № 15
|Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Халаменюка Олександра, 14
|аптека № 20
|Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Небесної Сотні, 11
|аптека№ 22
|Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Київська, 60
|аптека № 8
|Полтавська обл., м.Кременчук, пр-т Лесі Українки, 5
|аптека № 17
|Полтавська обл., м.Лохвиця, вул.Шевченка, 4
|аптека № 24
|Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Гетьманська, 19, прим.1
|аптека № 38
|Полтавська обл., Миргородський р-н, м.Лохвиця, вул.Сенчанська, 1
|аптека № 9
|Полтавська обл., м.Лубни, пр-т Володимирський, 42/1
|аптека № 43
|Полтавська обл., м.Лубни, пр-т Володимирський, 4/3
|аптечний пункт № 24
|Полтавська обл., м.Лубни, вул.Л.Толстого, 18-А, КП "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" Лубенської міської ради
|аптека № 3
|Полтавська обл., Миргородський р-н, м.Заводське, вул.Матросова, 14
|аптечний пункт № 4
|Полтавська обл., Кременчуцький р-н, смт Семенівка, вул.Шевченка, 78-А, КП "Семенівська лікарня" Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради
|аптечний пункт № 2
|Полтавська обл., Лубенський р-н, смт Оржиця, вул.Центральна, 3, КНП "Оржицька лікарня" Оржицької селищної ради Полтавської області
|Аптека № 43
|Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Диканька, вул.Незалежності, 80
|Аптека № 44
|Полтавська обл., Миргородський р-н, с.Петрівка-Роменська, вул.Соборна, 4
|Аптека № 47
|Полтавська обл., Миргородський р-н, с.Хомутець, вул.Декабристів, 2-А
|Аптека № 49
|Полтавська обл., Миргородський р-н, смт Ромодан, вул.Травнева, 17
|Аптека № 50
|Полтавська обл., Миргородський р-н, с.Великі Сорочинці, вул.Гоголя, 30
|Аптека № 9
|Полтавська область, Полтавський район ,с.Розсошенці, вул. Геофізична, 6, приміщення 11
|Аптека № 4
|Полтавська область, м.Полтава, б-р Хмельницького Богдана, 21
|Аптека № 2 ФАКУЛЬТЕТ-ФАРМ
|Полтавська обл., Миргородський р-н, м.Гадяч, вул.Гетьманська, 8, прим.2
|Аптека № 5 ФАКУЛЬТЕТ-ФАРМ
|Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Нові Санжари, вул.Незалежності, 37
|Аптека № 2 Факультет - фарм
|Полтавська обл., Миргородський р-н, смт Шишаки, вул. Кирила Осьмака, 69
|Аптека № 10
|Полтавська обл., Полтавський р-н, м.Зіньків, пров.Дроздівський, 2
|Аптека № 7 Малина
|Полтавська обл., Полтавський р-н, м. Кобеляки, вул. Шевченка, 2-А
|Аптека № 25 МАЛИНА
|Полтавська обл., Миргородський р-н, смт Велика Багачка, вул.Шевченка, 108Б
|Аптека № 23 МАЛИНА
|Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м.Глобине, вул.Володимирівська, 43
|Аптека № 27 МАЛИНА
|Полтавська область, Полтавський р-н, смт Диканька, вул.Дружби, 5
|Аптека № 28 ФАКУЛЬТЕТ-ФАРМ
|Полтавська область, Полтавський р-н, смт.Скороходове, вул.Миру, 2
|Аптека № 1 "Фармсіті"
|Полтавська обл., м.Кременчук, квартал 278, буд.37, прим.181
|Аптека № 5 "Фармсіті"
|Полтавська обл, м. Кременчук, провул Героїв Бреста, 93 А
|Аптека № 5
|Полтавська область, м.Полтава, вул. Героїв Сталінграду, 30
|Аптека № 6
|Полтавська область, Полтавський р-н, смт Диканька, вул. Медична, 42а
|Аптека № 33 ПОДОРОЖНИК мережа аптек
|Полтавська обл., Лубенський р-н, м.Пирятин, вул.Соборна, 24/6
|Аптека № 12 ПОДОРОЖНИК мережа аптек
|Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, 137/8
|Аптека № 11 ПОДОРОЖНИК мережа аптек
|Полтавська обл., м.Хорол, вул.Михайла Полонського, 34а
|Аптека № 19 ПОДОРОЖНИК мережа аптек
|Полтавська обл., Лохвицький р-н, м.Заводське, вул.Матросова, 21
|Аптека № 31 АПТЕКА БАМ
|м.Полтава, вул.Соборності, 29/15
|Аптека № 39 ПОДОРОЖНИК мережа аптек
|м.Полтава, вул.Чураївни, 3/2
|Аптека №205
|Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Небесної Сотні, 6-Г
|Аптека № 70
|Полтавська обл., м.Миргород, вул.Гоголя, 98-А
|Аптека № 86
|Полтавська обл., м.Кременчук, 101 квартал, 3
|Аптека № 51
|Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Мазепи Івана, 28
|Аптека № 37
|Полтавська обл., м. Решетилівка, вул.Шевченка, 3
|Аптека № 14
|м.Полтава, вул.23 Вересня, 9
|Аптека №41
|м.Полтава, вул.Івана Мазепи, 50/12
|Аптека № 32
|Полтавська обл., м.Полтава, вул.Європейська, 42-Н №1
|Аптека № 38 "Аптека 03"
|м. Полтава, вул. Степового Фронту, 48
|Аптека № 42 "Аптека 03"
|м. Полтава, вул. Шевченка, 22/46
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