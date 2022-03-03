Буде третій: Українська делегація не отримала бажаних результатів під час другого раунду перемовин

Сьогодні, 19:45 Переглядів: 487

Другий раунд перемовин між українською та російською делегаціями у Білорусі завершився. Україна не отримала бажаних результатів, тому намагатиметься досягнути цього наступного разу. Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

За результатами перемовин йдеться, що сторони досягнули розуміння про спільну організацію гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення.

Також документ передбачає можливість доставлення медикаментів і харчових продуктів у місця найважчих боїв. При цьому існує можливість тимчасового припинення вогню у місцях евакуації населення.

Для цих цілей Україна та росія домовилися якомога швидше організувати спеціальні канали зв'язку та взаємодії та сформувати відповідні логістичні процедури. Подоляк зазначив, що сторони домовилися у «найближчі терміни» організувати третій раунд перемовин.