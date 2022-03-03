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«Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?» - Зеленський звернувся до Путіна

Сьогодні, 19:21 Переглядів: 577

  

Зеленський дав пресконференцію іноземним ЗМІ: ось що він сказав

Президент України Володимир Зеленський 3 березня дав пресконференцію світовим ЗМІ щодо російського вторгнення в Україну. Пресконференцію транслював Офіс президента. Коротко про головне від Громадського. 

Про червоні лінії у перемовинах з росією

Ніхто не знає точних відповідей на це питання. Російська армія в рази більша, більша не у два, не в три, а в 5-10 разів. Людей ніхто не рахує, скільки їх помирає в цій війні. Вони з собою привезли крематорій. Вони не збираються показувати своїм сім’ям, що діти загинули тут, що їх вбили. Наші беруть їх в полон і наші лікарі їх лікують. Вони посилають м’ясо.

Ці хлопці несуть цей крематорій. Для себе. Я не розумію, що це за людина, яка планує такі акти геноциду і нацизму. Мені соромно, що є такі акти в наші часи. Кінець світу вже стався. Якщо ми не можемо зупинити такі кроки, це вже кінець світу. 

Саме ми є тим парканом між цивілізацією і не цивілізацією.

Про загиблих росіян

Дуже хочеться, щоб російські матері, які відправили цих 18-ти, 19-ти річних хлопців. Ці хлопці можуть бути моїми дітьми. Хочу, щоб ці матері приїхали і їх забрали. Я б не хотів, щоб їх в крематорії спалили. Щоб навіть матері не знали, де вони. Це — не по-людськи. Бо Бог єдиний. Навіть якщо тебе послали вбивати інших людей, тебе повинен судити Бог, а не крематорій. Нехай матері приїдуть і заберуть своїх дітей.

Про систему російської влади

Росіяни бояться вийти на вулицю і сказати своє незадоволенням, як мені кажуть. Як завжди казали. Ти не цар. Ти не монарх. Ти — СЕО держави. Не тиран, не фюрер, ти — менеджер, який повинен зробити все, щоб твоя держава була успішною.

Ми боронимо свою державу. Якби я не був президентом, я б був в територіальній обороні. Ми тут. Ми захищаємо своє. Я — не гарант Конституції, я — гарант всього народу. 

Про закриття неба

Ми чекаємо на закриття неба. Я їм сказав (європейським керівникам — ред.): якщо не можете запровадити закриття неба зараз, то дайте нам термін — коли?. Скільки українцям ще чекати? Яка кількість повинна зірватися? Скільки треба рук, ніг, голів, щоб достукатися до вас.

Скільки треба? Ми будемо рахувати і почекаємо до цього моменту. Те саме, що відбувалося з санкціями. Я просив превентивні санкції. Відповідь ви знаєте. Зараз я прошу закрити небо. Якщо нема сил закрити небо, то дайте мені літаки. Чи це несправедливо, скажіть?

Про реакцію світу на російську агресію

Є рішення, які приймають дипломати. При всій повазі до військових. Військові мають захищати. Весь світ запізнився з Україною. Запізнився. Нехай вони пробачать мене. Їм про це сказав їхній народ. Ви бачили, що відбувається на площах. Весь світ повинен знати, що він запізнився зі своєю політикою. Ніхто не розраховував, що у сучасному світі людина може вести себе як звір.

Зеленський — путіну

Що ти від нас хочеш? Йди з нашої землі! Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Тільки не за 30 метрів, як із Макроном, Шольцем — я ж сусід! Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся?

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Автор: Альона Душенко
Теги: Володимир Зеленський війна путин
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