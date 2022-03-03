В Україні почали замовляти карти, які можна використати для обстрілів

Сьогодні, 19:07 Переглядів: 788

З 2 березня українські волонтери почали отримувати замовлення топографічних карт, які можна використати для організації артилерійських обстрілів. Схоже, що це справа рук окупантів. Про це повідомив волонтер Роман Донік, який займається забезпеченням українських військових.

Так, волонтери почали стикатися із «замовленням для ЗСУ» топографічних карт. Донік каже, що отримав таку інформацію щонайменше з п'яти джерел.

За його словами, спершу замовляли люди з чистою російською, які не знають місцевість. Проте востаннє замовник уже знав українську мову й місцевість із назвами населених пунктів.

- Але топографія військова. Сітка під роботу артилерії. Зараз найбільше їх цікавлять карти району П'ятихаток та Черкаської Лозової. В PDF, — пояснив Донік.

Він зазначив, що волонтери наразі не мають змоги гаяти час на вилов одного замовника, оскільки тим часом інші замовники отримають більше шансів знайти виконавців. Тому Донік закликає розголошувати цю інформацію, щоб окупанти не отримали карти для обстрілів.

- ЗСУ не замовляють в екстреному порядку топографічні карти місцевості там, де ведуться локальні бойові дії. Це ворог. Просто треба знати. Карти замовляє ворог, — написав Донік.