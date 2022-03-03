Відсьогодні розпочинає роботу новий чат-бот поліції

Сьогодні, 18:40 Переглядів: 404

Звернуть увагу, що інший припинив роботу кілька хвилин тому

Відсьогодні розпочинає роботу чат-бот @Police102Poltava_bot. Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

Чат-бот дозволить поліції Полтавщини максимально ефективно збирати та опрацьовувати інформацію без флуду (повідомлень, які не несуть якоїсь нової чи корисної інформації), фейків та дезінформації!

Тож, якщо ви готові до конструктивної співпраці, підписуйтесь на бот і допомагайте нам оперативно реагувати на події, викривати агентів ворога та диверсантів! Слава Україні!

Зверніт ьувагу, що група «Резервна лінія 102» закрита з 18:30.