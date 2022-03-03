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На Волинському напрямку білоруські десантники готуються до вторгнення в Україну

Сьогодні, 20:23 Переглядів: 1 108

 

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо росыйського вторгнення станом на 18.00

Діючи подло та підступно російські окупанти використовують мирне населення у якості живого щита. Злочинно порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права проводять бомбардування мирного населення, знищуючи українські міста. При цьому використовують касетні та осколкові боєприпаси великої потужності. При нанесенні артилерійських ударів по населених пунктах окупантами активно застосовуються реактивні системи залпового вогню «Град», «Смерч» та «Ураган».
На Волинському напрямку ЗС України утримують визначені рубежі.

На території Республіки Білорусь, по той бік українсько-білоруського кордону, у лісистій місцевості розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС Республіки Білорусь. За наявною інформацією командування військової частини отримало наказ про перетин кордону з Україною. Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону. Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні.

На Сіверщині механізовані та танкові частини стійко утримують оборону на зайнятих рубежах довкола Чернігова.

На Слобожанщині механізовані частини Збройних Сил України ефективно ведуть оборонні бої з переважаючими силами ворога, на окремих напрямках мають успіх. Противник несе великі втрати.

Угруповання Об’єднаних сил у ході важких оборонних боїв зірвало плани російських загарбників та не допустило виходу противника на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Українське місто Маріуполь залишається прикладом героїчного спротиву російській навалі.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває формування частин з резервістів, призваних у січні-лютому 2022 року. За планами російських кураторів маршеві роти будуть терміново перекидати під Харків. Мобілізовані чоловіки висловлюють гостре невдоволення.

На Приморському напрямку підрозділи ЗС України ведуть оборонну операцію в операційній зоні та здійснюють прикриття частини морського узбережжя. Частина сил виконує завдання з недопущення прориву противника з району населених пунктів Херсон та Миколаїв.

Угруповання оборони міста КИЄВА продовжує відбиття наступу ворога, нанесення йому вогневого ураження та утримання оборонних рубежів навколо міста та основних аеродромів. Не маючи успіху противник вдається до обстрілів цивільних будинків з південно-західних околиць української столиці.

Поряд з цим загарбники зухвало діють і в інформаційному просторі поширюючи дезінформацію та матеріали кремлівської пропаганди. Довіряйте тільки перевіреним інформаційним ресурсам.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти ЗСУ Генштаб
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