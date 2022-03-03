Молоді кінологи разом з чотирилапими напарниками вирушили захищати кордон України
Сьогодні, 08:30
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Хлопці закінчили навчання у Кінологічному навчальному центрі
На охорону кордону вирушили строковики-кінологи зі своїми чотирилапими напарниками, які закінчили навчання у Кінологічному навчальному центрі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Пишаємося нашими юнаками, які за покликом серця боронять нашу державу в парі з чотирилапими охоронцями! - йдеться у повідомленні.
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