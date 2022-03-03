У Миколаєві Росія влучила ракетою у судно Бангладеша

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Ракета потрапила в надбудову, на кораблі почалася пожежа

Вчора, 2 березня, в порту «Ольвія» (Миколаїв) російська ракета влучила у іноземне судно. В адміністрації морських портів України повідомили, що постраждав теплохід Banglar Samriddhi (прапор Бангладеш), який стоїть на рейді в порту.

Ракета потрапила в надбудову. На судні пожежа. Для порятунку екіпажу направили 2 буксири.

Судно зайшло 23 лютого і стояло в очікуванні навантаження, але не могло вийти через обмеження ВМС РФ.

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