У Миколаєві Росія влучила ракетою у судно Бангладеша

Ракета потрапила в надбудову, на кораблі почалася пожежа
Вчора, 2 березня, в порту «Ольвія» (Миколаїв) російська ракета влучила у іноземне судно. В адміністрації морських портів України повідомили, що постраждав теплохід Banglar Samriddhi (прапор Бангладеш), який стоїть на рейді в порту.
Ракета потрапила в надбудову. На судні пожежа. Для порятунку екіпажу направили 2 буксири.
Судно зайшло 23 лютого і стояло в очікуванні навантаження, але не могло вийти через обмеження ВМС РФ.
Відео ТУТ.
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