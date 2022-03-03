До України з Іспанії привезуть 1370 гранатометів та 700 тис. набоїв

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що їх можуть використати люди, які не мають великого досвіду у використанні зброї
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що у п'ятницю, 4 березня, в Україну вирушать два літаки зі зброєю, привезуть 1370 гранатометів та 700 тис. набоїв.
Вона пояснила, що це перша, але «дуже важлива» партія, оскільки це зброя, яка забезпечує «дуже індивідуалізований захист, тобто її можуть використати люди, які не мають великого досвіду у використанні зброї».
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