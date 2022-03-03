До України з Іспанії привезуть 1370 гранатометів та 700 тис. набоїв

Сьогодні, 08:14 Переглядів: 144

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що їх можуть використати люди, які не мають великого досвіду у використанні зброї

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що у п'ятницю, 4 березня, в Україну вирушать два літаки зі зброєю, привезуть 1370 гранатометів та 700 тис. набоїв.

- Усе це полетить у п'ятницю вранці, літаками ВПС вони вирушать до Польщі, до точки, дуже близької до кордону з Україною, і там їх забере українська влада, - сказала Маргарита Роблес в інтерв'ю Antena 3.

Вона пояснила, що це перша, але «дуже важлива» партія, оскільки це зброя, яка забезпечує «дуже індивідуалізований захист, тобто її можуть використати люди, які не мають великого досвіду у використанні зброї».