Два річних бюджети Кременчука перерахували на спецрахунок Нацбанку для військових України

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 288

Для бійців перерахували вже понад 6 млрд грн

На спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано понад 6 мільярдів гривень в еквіваленті. Про це повідомили у НБУ.

Понад 253,5 мільйона гривень в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті. Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 1,6 млрд грн. Зокрема:

на потреби Національної гвардії України ㅡ 450 млн грн (26 лютого);

на потреби Національної поліції України ㅡ 150 млн грн (28 лютого);

на потреби Міністерства оборони України ㅡ 1 025,3 млн грн (28 лютого ㅡ182,3 млн грн; 1 березня ㅡ 675 млн грн та 168 млн грн).

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 4,53 мільярда гривень.

Як допомогти українським військовим?

У застосунку «Дія», клікнувши на головному екрані «Допомогти армії»;

Через платіжну систему Portmone ( тут або тут за кошти «єПідтримки»);

На спецрахунок Нацбанку України;

Через monobank : у застосунку можна перерахувати кошти, натиснувши «Інші платежі» — «Благодійність» — «Підтримка армії або фонду "Повернись живим"»;

Через «Приват24» з рахунку Бонус+;

Через «Альфа-Банк»: у застосунку Sense вибираєте «Перекази/Платежі» — «Допомога ЗСУ»;