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Два річних бюджети Кременчука перерахували на спецрахунок Нацбанку для військових України

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 288

 

Для бійців перерахували вже понад 6 млрд грн

На спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано понад 6 мільярдів гривень в еквіваленті. Про це повідомили у НБУ. 

Понад 253,5 мільйона гривень в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті. Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 1,6 млрд грн. Зокрема: 

  • на потреби Національної гвардії України ㅡ 450 млн грн (26 лютого);   
  • на потреби Національної поліції України ㅡ 150 млн грн (28 лютого);
  • на потреби Міністерства оборони України ㅡ 1 025,3 млн грн (28 лютого ㅡ182,3 млн грн; 1 березня ㅡ 675 млн грн та 168 млн грн).

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 4,53 мільярда гривень. 

Як допомогти українським військовим?

  • У застосунку «Дія», клікнувши на головному екрані «Допомогти армії»;
  • Через платіжну систему Portmone (тут або тут за кошти «єПідтримки»);
  • На спецрахунок Нацбанку України;
  • Через monobank: у застосунку можна перерахувати кошти, натиснувши «Інші платежі» — «Благодійність» — «Підтримка армії або фонду "Повернись живим"»;
  • Через «Приват24» з рахунку Бонус+;

Через «Альфа-Банк»: у застосунку Sense вибираєте «Перекази/Платежі» — «Допомога ЗСУ»;

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Автор: Альона Душенко
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