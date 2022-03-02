Два річних бюджети Кременчука перерахували на спецрахунок Нацбанку для військових України

На спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано понад 6 мільярдів гривень в еквіваленті. Про це повідомили у НБУ.
Понад 253,5 мільйона гривень в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті. Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 1,6 млрд грн. Зокрема:
Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 4,53 мільярда гривень.
Через «Альфа-Банк»: у застосунку Sense вибираєте «Перекази/Платежі» — «Допомога ЗСУ»;
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).