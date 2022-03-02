Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про черговий фейк. Російські окупанти почали масове створення фейкових сторінок наших військових частин. Наприклад 93-ї омбр, 81-ї і т.і. Сторінки ворог веде українською ("паляниця" ж говорити не треба). Контент, що публікується (втрати наших підрозділів, загиблі цивільні, негатив про українську армію і т.і.) покликаний викликати паніку та невдоволення командуванням (керівництвом).
НЕ ВІРТЕ. ЦЕ ФЕЙКИ. БУДЬМО УВАЖНІ.
Закликаємо масово скаржитися в адміністрацію на неправдивий контент та мову ворожнечі і не вірте російським вбивцям.
Хіба можуть наші воїни тікати (див скрін) від якогось там ракетного удару російських криворуків.
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