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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Україну планували захопити за 15 діб: до військових потрапили таємні документи

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 384

 

Військові дії мали завершити 6 березня

Завдяки успішним діям одного з підрозділів Збройних Сил України російські окупанти втрачають не тільки техніку та живу силу.
В паніці вони лишають і таємні документи. Так, у нашому розпорядженні опинилися планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.

Серед отриманих документів робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці скритого управління, список особового складу тощо.

Виходячи з отриманої інформації, відомо, що плануючі документи на війну з Україною були затвердженні ще 18.01.22 року, а сама операція із захоплення України має пройти протягом 15 діб, а саме з 20.02. по 06.03.

Підрозділ ворога мав здійснити висадку з ВДК «Орськ» в районі населеного пункту Степанівка-1 та в подальшому діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ, а саме з 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя.

Отже, коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав - не вірте! Вони знали, вони ретельно планували і готувались. А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку та таємні документи, вони нам знадобляться, перше - для наших захисників, а друге – для Гааги.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна російські окупанти
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