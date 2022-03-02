Сергiй Кулясов
"Расстрельные списки" известных кременчужан появились на сайте, который связывают с местной властью.
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Росіяни використали для атаки на Харків фугасні бомби

Сьогодні, 17:18 Переглядів: 1 048

 

Після удару залишилася гігантська вирва

Росія, яка вторглася на територію України, в атаках на мирні міста почала застосовувати фугасні авіаційні бомби. Одну з ФАБ-500 окупанти скинули на Харків. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Після удару на місці залишилася вирва у людський зріст. Фотодоказ надійшов від українських військових.

Відомо, що 500-кілограмова фугасна бомба, яких багато на озброєнні ЗС РФ, впала біля житлового мікрорайону Харкова.

На знімку чітко видно, як внаслідок удару утворилася гігантська вирва. Український військовослужбовець спеціально став у неї, щоб був зрозумілим масштаб руйнівної сили ФАБ-500.

Це фото мають побачити не лише росіяни, які все ще вірять і доводять, що їхній кремлівський лідер Путін не розпочинав війну в Україні. І весь світ має знати, як "могутня" армія Росії завдає прямих ракетних, артилерійських та авіаударів по житлових кварталах, воює уже навіть не з військовими, а беззбройними мирними українцями.

Довідка: ФАБ-500 – п’ятсоткілограмова авіаційна бомба загального призначення радянської розробки з фугасною боєголовкою, яка переважно використовується ВПС Росії і країн-замовників. За даними Рособоронекспорту, вона є "потужною авіабомбою для гарантованого ураження наземних цілей".

0
Автор: Альона Душенко
Теги: російські окупанти Харків бомба
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх