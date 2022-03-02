Росіяни використали для атаки на Харків фугасні бомби

Сьогодні, 17:18 Переглядів: 1 048

Росія, яка вторглася на територію України, в атаках на мирні міста почала застосовувати фугасні авіаційні бомби. Одну з ФАБ-500 окупанти скинули на Харків. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Після удару на місці залишилася вирва у людський зріст. Фотодоказ надійшов від українських військових.

Відомо, що 500-кілограмова фугасна бомба, яких багато на озброєнні ЗС РФ, впала біля житлового мікрорайону Харкова.

На знімку чітко видно, як внаслідок удару утворилася гігантська вирва. Український військовослужбовець спеціально став у неї, щоб був зрозумілим масштаб руйнівної сили ФАБ-500.

Це фото мають побачити не лише росіяни, які все ще вірять і доводять, що їхній кремлівський лідер Путін не розпочинав війну в Україні. І весь світ має знати, як "могутня" армія Росії завдає прямих ракетних, артилерійських та авіаударів по житлових кварталах, воює уже навіть не з військовими, а беззбройними мирними українцями.

Довідка: ФАБ-500 – п’ятсоткілограмова авіаційна бомба загального призначення радянської розробки з фугасною боєголовкою, яка переважно використовується ВПС Росії і країн-замовників. За даними Рособоронекспорту, вона є "потужною авіабомбою для гарантованого ураження наземних цілей".