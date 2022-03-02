Перший кокон у стовпа: у Полтаві почали відловлювати мародерів

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Віримо у ЗСУ! Все буде Україна!

У Полтаві почали відловлювати перших мародерів. Нагадаємо, міський голова Полтави Олександр Мамай застеріг мародерів, що під час воєнного стану до них будуть застосовувати зброю:

- Ми знаємо, що багато людей покинули місто і квартири стоять порожні. Тому звертаюся до мародерів і кримінальних елементів. У нас уведений воєнний стан, який дозволяє застосовувати зброю стосовно мародерів. Полтавці, якщо ви помітили мародерів за "роботою", повідомляйте працівників поліції або мене у соцмережах.

Віримо у ЗСУ! Все буде Україна!