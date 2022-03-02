Тероборона Кременчука розшукує батарейки для активного підрозділу ЗСУ

Терміново потрібні батарейки СR 123.
Контактний номер телефона (з приводу постачання батарейок) 097-048-5528, 063-135-8969.
Також для спецпідрозділу СБУ А необхідні:
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).