Президент Володимир Зеленський розповів, як війна впливає на саму Росію

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 960

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до українців сказав, що російським окупантам дали наказ стерти нашу історію, саме тому вони бомбили Умань, Бабин Яр.

Але нашій країні вдалося об'єднати Європу на рівні звичайних людей – нам допомагає європейська спільнота. Навіть нейтральна Швейцарія підтримала санкції ЄС проти російських олігархів та посадовців.

Також Президент розповів, як війна впливає на саму Росію:

- А який підсумок для Росії? Прапор цієї держави більше не побачать на спортивних турнірах. Сучасна світова культура буде для них тепер закритою. Російські товари прибирають з полиць магазинів по всьому світу. Російські банки відключають від глобальної системи. Російські громадяни втрачають заощадження, втрачають будь-які перспективи. Російські матері втрачають дітей в абсолютно чужій для них країні. Вдумайтеся у це число: майже шість тисяч загиблих росіян. Російських військових. За шість днів війни. Це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч. Шість тисяч. Щоб отримати що? Отримати Україну? Це неможливо. Це не змінити ракетами. Бомбами. Танками. Будь-якими ударами. Ми – на своїй рідній землі. І за війну проти нас буде Міжнародний трибунал для них.

Володимир Зеленський додав: