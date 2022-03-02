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Українська розвідка оприлюднила імена російських льотчиків, які бомблять мирних громадян

Сьогодні, 13:49 Переглядів: 2 151

 

У списку майже дві сотні російських льотчиків-карателів. Кожний українець повинен знати імена окупантів, що вбивають дітей!

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило списки особового складу 18 штурмового авіаційного полку (в/ч 78018) та 23 винищувального авіаційного полку (в/ч 77989) 303 сад 11 Армії ВПС та ППО ЗС РФ, які бомблять Україну та вбивають наших мирних громадян.

Як заявили в ГУР МОУ, ці особи самі собі підписали вирок, виконуючи злочинні накази.

- Ці військові злочинці будуть безжалісно знищені! Ми вже шукаємо вас! Слава Україні! – наголосили у військовій розвідці.

Кому вдасться вижити – їх чекає суд для військових злочинців у Гаазі. І вічна ганьба для них та їхніх дітей!

Список окупантів.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти ЗСУ окупанти
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