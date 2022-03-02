Ворог здається, російська пропаганда дає тріщини, а росіяни виходять на протести

Про це у своєму зверненні в Facebook заявив міністр оборони України
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьому добу російського вторгнення в Україну окупантам все важче втримати боєздатність своїх підрозділів – їхні солдати здаються в полон та відмовляються йти у наступ, а тотальна брехня російської пропаганди вже дає тріщини, бо люди почали виходити на протест.
Міністр оборони підкреслив, що ворог боїться прямого контакту з українськими захисниками, тому почав дистанційно
обстрілювати мирні міста.
Олексій Резніков наголосив, що наразі від російського терору найбільше потерпають Харків, Маріуполь та Херсон. Але українські громадяни героїчно чинять опір російським військам, а партнери України продовжують надавати допомогу, тому ми обов’язково переможемо.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.