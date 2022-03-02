Ворог здається, російська пропаганда дає тріщини, а росіяни виходять на протести

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 1 897

Про це у своєму зверненні в Facebook заявив міністр оборони України

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьому добу російського вторгнення в Україну окупантам все важче втримати боєздатність своїх підрозділів – їхні солдати здаються в полон та відмовляються йти у наступ, а тотальна брехня російської пропаганди вже дає тріщини, бо люди почали виходити на протест.

- 147 годин оборони. Характер подій змінюється. Російські окупанти намагаються хоч якось втримати боєздатність своїх підрозділів. Але вдається все гірше й гірше. Про це свідчать неодноразові факти здачі у полон груп російських солдат з офіцерами. А також відмов продовжувати наступ. У Росії родичі полонених і загиблих починають виходити на акції протесту. Тотальна брехня російської пропаганди дає тріщини, - зазначає Олексій Резніков.

Міністр оборони підкреслив, що ворог боїться прямого контакту з українськими захисниками, тому почав дистанційно

обстрілювати мирні міста.

- Ворог підло обстріляв мирний Житомир. Це від переляку спроба помститися за успішне виконання 95-ю бригадою завдання в ООС. Окупанти цілилися по казармах бригади та по житлових будинках поруч. Нападами на жінок та дітей наших воїнів Кремль досягне зовсім не того результату, якого прагне, - заявив міністр оборони.

Олексій Резніков наголосив, що наразі від російського терору найбільше потерпають Харків, Маріуполь та Херсон. Але українські громадяни героїчно чинять опір російським військам, а партнери України продовжують надавати допомогу, тому ми обов’язково переможемо.