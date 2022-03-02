Конотоп не здався ворогу: над містом майорить український прапор

Сьогодні, 14:16 Переглядів: 417

Коли ворог висунув ультиматум, міський голова разом з мешканцями міста на віче вирішували, що робити

Мер Конотопа розповів, що окупанти висунули ультиматум: або він здає місто, або місто рознесуть з артилерії. Міський голова разом з мешканцями міста на віче вирішували, що робити.

Близько 13.00 під час телевізійного ефіру голова Сумської ВДА Дмитро Живицький повідомив, що за результатами перемовин з ворогом Конотоп залишився українським. Окупанти пропускатимуть гуманітарні конвої, а навколо міста встановлять українські блокпости.



