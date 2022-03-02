Російська армія втратила з початку вторгнення понад 5800 військових

У Генштабі назвали орієнтовні втрати окупаційних військ за 6 днів війни
У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що станом на ранок 2 березня російська окупаційна армія втратила близько 5840 військових та понад півтори тисячі одиниць військової техніки. Дані про втрати ворога орієнтовні та постійно уточнюються, адже через високу інтенсивнісь бойових дій їх підрахунок ускладнюється.
Станом на початок сьомої доби війни (за 6 днів) окупаційні російські війська втратили:
Вірте у Збройні Сили України!
Смерть російським окпантам!
Україна переможе!
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