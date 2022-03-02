Російська армія втратила з початку вторгнення понад 5800 військових

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 242

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що станом на ранок 2 березня російська окупаційна армія втратила близько 5840 військових та понад півтори тисячі одиниць військової техніки. Дані про втрати ворога орієнтовні та постійно уточнюються, адже через високу інтенсивнісь бойових дій їх підрахунок ускладнюється.

Станом на початок сьомої доби війни (за 6 днів) окупаційні російські війська втратили:

особового складу - 5840 осіб;

літаків– 30 од;

гелікоптерів – 31 од;

танків ‒ до 211;

бойових броньованих машин ‒ 862;

артилерійських систем – 85;

засобів ППО - 9;

реактивних систем залпового вогню - 40;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

легких швидкісних катерів – 2 одиниці;

автомобільної техніки – 355 одиниць.

Вірте у Збройні Сили України!

Смерть російським окпантам!

Україна переможе!