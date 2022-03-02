На потреби територіальної оборони Кременчуцького району перерахували вже понад 1,6 млн грн

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Про це на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік

Повідомлення про терміновий збір коштів на потреби територіальної оборони Кременчуцького району було розміщено на офіційному сайті Кременчуцької РВА три дні тому. У ньому було звернення до усіх небайдужих жителів Кременчуцького району долучитись до збору коштів для зміцнення територіальної оборони.

- В ці надважкі часи будь-яка допомога дуже важлива!... Кошти підуть для забезпечення захисників територіальної оборони Кременчуцького району, - йдеться у повідомлені.

За перші два дні на рахунок РВА для потреб територіальної оборони району було перераховано 34951 грн, а станом на сьогодні – вже 1 млн 617 тис 341 грн. Лише одне підприємство вчора перерахувало 1,5 млн грн. Кошти продовжують надходити щохвилини.

Підтримати територіальну оборону Кременчуцького району можна за реквізитами:

Отримувач: Кременчуцька районна військова адміністрація

39600 Полтавська обл. м. Кременчук, вул. Соборна, будинок14/23,

Код ЄДРПОУ 04057586 МФО 820172

Р/р UA028201720313251001302011801 в Державній казначейській службі України м. Київ

Олег Лєднік також зауважив, що у районі працюють усі підприємства, які надають різну допомогу Збройних сил України та зміцнення системи територіальної оборони міста.