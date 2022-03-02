НСЗУ виплатила лікарням Полтавщини понад 85 мільйонів гривень за січень

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Національна сдужба здоров'я України виплатила 85,6 мільйонів гривень лікарням Полтавщини за січень. Усього кошти отримали 93 надавачі медичних послуг.

Зокрема, оплатили медичну допомогу при пологах, медичну допомогу новонародженим у складних неонатальних випадках, лікування пацієнтів із гострим інфарктом міокарда та гострим мозковим інсультом, проведення пацієнтам шести обстежень з раннього виявлення новоутворень, процедур гемодіалізу, лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах, вакцинацію від COVID-19 та інші послуги.

Найбільше коштів отримали:

Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського - 17,8 млн грн;

Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер - 15 млн грн;

Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер - 6,5 грн;

Полтавський міський клінічний пологовий будинок - 6,5 млн грн.

Голова НСЗУ Наталія Гусак розповіла:

- Сьогодні як ніколи важливо підтримувати безперебійну роботу системи охорони здоров’я. Національна служба здоров’я робить усе можливе, щоб кожен українець мав доступ до медичної допомоги. Безперервно опрацьовуємо звіти та передаємо їх на оплату в Державне казначейство. Найближчими днями оплати за березень отримають центри екстреної медичної допомоги. Ініціюємо зміни в нормативно-правові документи. Щоб в умовах воєнного часу забезпечити доступ пацієнтів до ліків та медичної допомоги. А лікарням - стабільні оплати, незалежно від технічної можливості вести медзаписи в електронній системі охорони здоров’я. Дякую усім медичним працівникам, які рятують наших військових, оперують, приймають пологи, консультують всіма доступними засобами, виїжджають на виклики, ризикуючи життям. Працюємо єдиним фронтом. Віримо у перемогу!