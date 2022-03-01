У бою під Сумами загинув військовий з Полтавщини

Під час оборони України від російських окупантів загинув військовий з Полтави Андрій Пархоменко. Про це повідомляє Суспільне. За словами матері загиблого Ольги Пархоменко, син загинув 25 лютого під час боїв під Сумами. Андрію Пархоменку було 38 років. Родом він із Полтави.
Воїн навчався у Полтавському політехнічному університеті. З 2014-го року відвідував зону АТО. Був командиром мінометного розрахунку. За словами матері, в Андрія залишилася дружина та 12-річний син.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.