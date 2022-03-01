У бою під Сумами загинув військовий з Полтавщини

Сьогодні, 20:38 Переглядів: 465

Під час оборони України від російських окупантів загинув військовий з Полтави Андрій Пархоменко. Про це повідомляє Суспільне . За словами матері загиблого Ольги Пархоменко, син загинув 25 лютого під час боїв під Сумами. Андрію Пархоменку було 38 років. Родом він із Полтави.

- Його тіло знаходиться у Сумах у морзі. Тіло не можуть вивезти, навіть "Червоний хрест", бо їх обстрілюють, – додала мати загиблого.

Воїн навчався у Полтавському політехнічному університеті. З 2014-го року відвідував зону АТО. Був командиром мінометного розрахунку. За словами матері, в Андрія залишилася дружина та 12-річний син.