КВБЗ допомагає Укрзалізниці в евакуації пасажирів

Сьогодні, 20:18 Переглядів: 463

Крюківський вагонзавод допомагає УЗ в евакуації пасажирів та віддає в роботу 5 нових вагонів з випередженням графіка. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова УЗ Олександр Камишин.

- Дякую генеральному директору Максиму Крамаренку та власнику Володимиру Приходьку! У нас із КВСЗ завжди були непрості стосунки в переговорах, але потім у роботі завод завжди показував стабільність та чіткість. Подвійно приємно отримати протягнуту руку допомоги в такий непростий для УЗ та й для всієї країни час, - написав він.

Вже завтра нові вагони відправляться в рейс.