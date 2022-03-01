КВБЗ допомагає Укрзалізниці в евакуації пасажирів

Завод передав компанії нові вагони з випередженням графіка
Крюківський вагонзавод допомагає УЗ в евакуації пасажирів та віддає в роботу 5 нових вагонів з випередженням графіка. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова УЗ Олександр Камишин.
- Дякую генеральному директору Максиму Крамаренку та власнику Володимиру Приходьку! У нас із КВСЗ завжди були непрості стосунки в переговорах, але потім у роботі завод завжди показував стабільність та чіткість. Подвійно приємно отримати протягнуту руку допомоги в такий непростий для УЗ та й для всієї країни час, - написав він.
Вже завтра нові вагони відправляться в рейс.
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