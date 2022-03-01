Відомі тютюнові компанії передали цигарки українським військовим

Сьогодні, 20:05 Переглядів: 453

Американська тютюнова компанія Philip Morris передала українській армії 500 000 пачок сигарет, повідомляє видання Інтерфакс Україна.

«Філіп Морріс» передав 500 000 пачок сигарет на допомогу армії! Також сьогодні передали сигарети військовим Львівська тютюнова фабрика та «Джей Ті Інтернешнл Україна», яка є у Кременчуці. Цигарки передали у всі регіони, де є логістичні склади.