У лікарні «Кременчуцька» відкрили відділення екстреної допомоги

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У зв’язку з військовими діями в Україні міський голова Віталій Малецький прийняв рішення раніше відповідного терміну відкрити відділення екстреної медичної допомоги у ЛІЛ "Кременчуцька". Тож відучора, 28 лютого, це вже запрацювало. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Нагадаємо, відділення екстреної допомоги було розпочато у 2020 році За цей час в ньому зробили сучасний капітальний ремонт з європейськими умовами діагностики та надання невідкладної допомоги пацієнтам.

Відділення забезпечене новітньою медичною апаратурою. Є мала операційна, ендоскопічний кабінет, кабінет ультразвукової діагностики, рентген кабінет, комп’ютерний томограф, протишокові палати з апаратами ШВЛ, заїзд для швидкої допомоги тощо. Відділення оснащене реанімаційним обладнанням для надання допомоги панцієнтам під час невідкладних станів.

ЛІЛ «Кременчука» прийматиме хворих не лише з Кременчука, а й Кременчуцького та прилеглих до міста районів. Наразі в умовах російської агресії відділення готове приймати та надавати допомогу всім пацієнтам, які потребуватимуть допомоги медиків.