З лікарень Полтавщини виписали частину пацієнтів, які отримали поранення

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Серед пацієнтів військові, члени територіальної оборони та цивільні жителі, які отримали поранення різного ступеня тяжкості під час боїв

Частину пацієнтів, яких раніше госпіталізували до медзакладів Полтавщини із пораненнями та травмами, виписали. Про це Суспільному розповів речник начальника обласної військової адміністрації Максим Ковальов.

До лікувальних закладів людей доставляли із сусідніх регіонів, де тривають бої. Нині 10 пацієнтів уже виписали, сказав Максим Ковальов.

За його словами, ще 93 пацієнти перебувають у медзакладах області – це військові, члени територіальної оборони та цивільні жителі, які отримали поранення різного ступеня тяжкості під час боїв.