«Кременчукводоканал» працює у штатному режимі

Сьогодні, 19:21 Переглядів: 399

У разі виникнення питань - звертайтеся до диспетчерської

КП «Кременчукводоканал» продовжує цілодобово та безперебійно надавати послуги з централізованого водопостачання та водовідведення мешканцям міста Кременчук.

Усі виробничі об`єкти працюють у штатному режимі, а працівники, що задіяні у процесах водопостачання та водовідведення, знаходяться на свої робочих місцях та виконують свої обов’язки.

У разі виникнення будь-яких питань звертайтесь до диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал» за телефонами: +38 (067) 403-97-86, +38 (050) 027-59-84.