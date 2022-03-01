«Кременчукводоканал» працює у штатному режимі

КП «Кременчукводоканал» продовжує цілодобово та безперебійно надавати послуги з централізованого водопостачання та водовідведення мешканцям міста Кременчук.
Усі виробничі об`єкти працюють у штатному режимі, а працівники, що задіяні у процесах водопостачання та водовідведення, знаходяться на свої робочих місцях та виконують свої обов’язки.
У разі виникнення будь-яких питань звертайтесь до диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал» за телефонами: +38 (067) 403-97-86, +38 (050) 027-59-84.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.