Росія готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ

За наявними розвідувальними даними зараз поблизу білорусько-українського кордону знаходяться білоруські танки у кількості близько 300 шт. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин (приблизно 30 км від Державного кордону України).
Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ.
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