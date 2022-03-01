Росія готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ

Сьогодні, 19:08 Переглядів: 1 548

На кордоні зараз знаходиться близько 300 танків

За наявними розвідувальними даними зараз поблизу білорусько-українського кордону знаходяться білоруські танки у кількості близько 300 шт. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин (приблизно 30 км від Державного кордону України).

Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ.