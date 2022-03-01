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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Європейський суд з прав людини наказав Росії припинити обстріли цивільних об’єктів - проміжне рішення

Сьогодні, 18:50 Переглядів: 920

Міністерство закордонних справ Росії наразі не коментувало це рішення

Європейський суд з прав людини оприлюднив проміжне рішення за позовом України проти Росії, отриманим 28 лютого. Про це суд повідомив 1 березня.

Позов стосувався «масових порушень прав людини, скоєний російськими військами в ході військової агресії проти суверенної території України».

- Суд вирішив, в інтересах сторін та з дотриманням належних процедур, наказати уряду Росії утриматися від військових атак на цивільних та цивільні об’єкти, в тому числі житлові помешкання, машини рятувальних служб та спеціально захищені цивільні об’єкти, такі як школи та лікарні, аби забезпечити безпеку медичних закладів, персоналу та автомобілів «швидкої» на території, яка зазнає нападу або перебуває під облогою російських військових, – йдеться в повідомленні суду.

ЄСПЛ також доручив Москві повідомити суд про вжиті на виконання цього рішення заходи.

Міністерство закордонних справ Росії наразі не коментувало це рішення.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ЄСПЛ суд Європа Росія війна
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