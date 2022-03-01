Європейський суд з прав людини наказав Росії припинити обстріли цивільних об’єктів - проміжне рішення

Міністерство закордонних справ Росії наразі не коментувало це рішення
Європейський суд з прав людини оприлюднив проміжне рішення за позовом України проти Росії, отриманим 28 лютого. Про це суд повідомив 1 березня.
Позов стосувався «масових порушень прав людини, скоєний російськими військами в ході військової агресії проти суверенної території України».
ЄСПЛ також доручив Москві повідомити суд про вжиті на виконання цього рішення заходи.
Міністерство закордонних справ Росії наразі не коментувало це рішення.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.